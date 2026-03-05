Guerra e tensioni globali, Tricarico avverte: Italia esposta dal cielo con difese aeree insufficienti

Il generale Leonardo Tricarico avverte che l’Italia è vulnerabile agli attacchi aerei a causa di difese insufficienti. L’ex capo dell’Aeronautica chiede un rafforzamento rapido dello scudo nazionale mentre cresce la tensione militare in Medio Oriente.

L’Italia deve rafforzare con urgenza la propria difesa dei cieli. A lanciare l’allarme è il generale Leonardo Tricarico, ex capo di Stato maggiore dell’Aeronautica, che in piena escalation tra Iran, Stati Uniti e Israele invita a prepararsi a minacce sempre meno prevedibili. Secondo il generale, il sistema di difesa aerea nazionale resta vulnerabile e non è adeguato agli scenari attuali.

Il quadro internazionale, spiega Tricarico, è segnato da grande incertezza. Nel Medio Oriente la situazione è fluida e il rischio di un allargamento del conflitto rimane concreto. A pesare è soprattutto la mancanza di una strategia chiara da parte degli Stati Uniti, mentre Israele sembra muoversi con un piano preciso ma senza che sia chiaro quale risultato finale voglia raggiungere.

L’analisi parte dall’inasprimento dello scontro con Iran. Secondo il generale, alcune mosse di Teheran potrebbero produrre effetti opposti a quelli desiderati. Tentare di esercitare pressione sugli Stati Uniti attraverso attacchi o escalation regionali potrebbe infatti portare a un aumento dei Paesi pronti a colpire l’Iran, ampliando il fronte militare.

Rispetto al conflitto lampo dello scorso giugno, quando si parlò di una guerra di dodici giorni, lo scenario appare cambiato. In quel momento l’obiettivo principale riguardava il programma nucleare iraniano, oggi invece il livello dello scontro è salito. L’uccisione della guida suprema Ali Khamenei, figura centrale nella struttura religiosa e politica iraniana, ha avuto un forte impatto simbolico e potrebbe alimentare una risposta dura da parte dei fedeli al regime.

Dal punto di vista militare, l’Iran conserva comunque una capacità offensiva significativa, soprattutto sul piano missilistico. Tricarico ritiene che eliminare del tutto questo arsenale sia difficile. Le batterie mobili possono spostarsi rapidamente e operare in modo autonomo, rendendo complicata la loro neutralizzazione da parte delle forze statunitensi e israeliane.

Il generale guarda con cautela anche alla strategia di eliminare i vertici del potere iraniano. Colpire la leadership non basta, sostiene, perché la struttura del regime è ampia e radicata. Anche quando la dirigenza viene eliminata, spesso viene sostituita nel giro di poco tempo, permettendo al sistema di continuare a funzionare.

In Europa, uno dei rischi più temuti resta quello del terrorismo. Per Tricarico il pericolo non può essere escluso, perché potrebbe diventare uno strumento di risposta indiretta da parte di gruppi legati al regime iraniano. Le autorità europee, aggiunge, hanno già rafforzato i sistemi di prevenzione e sorveglianza, ma la minaccia rimane concreta.

Un coinvolgimento militare diretto nel continente appare invece meno probabile. Episodi isolati non sono da escludere, ma il generale ritiene difficile uno scontro su larga scala. Piuttosto, a preoccupare è la mancanza di una posizione comune all’interno dell’Europa, dove le tensioni internazionali finiscono spesso per accentuare le divisioni tra i governi.

Tricarico critica anche alcune iniziative unilaterali, come la proposta di rafforzare l’arsenale nucleare avanzata dal presidente francese Emmanuel Macron. A suo giudizio servirebbe un coordinamento tra i Paesi europei, mentre le iniziative isolate rischiano di creare ulteriore disordine.

Per quanto riguarda l’Italia, il generale valuta positivamente un atteggiamento prudente nel dibattito internazionale. Tuttavia avverte che la cautela non deve trasformarsi in immobilismo. La priorità, insiste, è costruire un sistema di difesa aerea credibile e moderno.

Secondo Tricarico la minaccia può arrivare ormai da qualsiasi direzione. Proprio per questo, afferma, l’Italia deve colmare rapidamente le lacune del proprio scudo aereo. Negli anni passati diversi progetti sono stati rinviati per altre urgenze, ma oggi non è più possibile rimandare la creazione di un sistema di difesa più solido, anche se non paragonabile a quello israeliano.