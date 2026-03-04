Ucciso a Pordenone Mario Ruoso, fondatore di TelePordenone

Mario Ruoso è stato trovato morto nel suo attico a Pordenone. L’imprenditore di 87 anni, fondatore di TelePordenone, sarebbe stato colpito alla testa con un oggetto pesante. A dare l’allarme è stato il nipote dopo vari tentativi di contattarlo.

È stato trovato senza vita nel suo appartamento Mario Ruoso, imprenditore di 87 anni noto a Pordenone per aver fondato l’emittente TelePordenone e per la proprietà del Garage Italia. Il corpo era nel suo attico al settimo piano di un palazzo cittadino.

A scoprire il cadavere è stato il nipote nel primo pomeriggio, preoccupato dopo aver provato più volte a chiamarlo al telefono senza ottenere risposta. Una volta entrato nell’abitazione ha trovato l’anziano ormai morto e ha subito dato l’allarme.

I primi accertamenti indicano che l’uomo sarebbe stato colpito alla testa con un corpo contundente, forse una spranga. Per gli investigatori si tratta di un omicidio. Il medico legale ritiene che la morte sia avvenuta nelle ore precedenti al ritrovamento, probabilmente nella stessa giornata.

Nell’appartamento sono intervenuti gli agenti della questura di Pordenone, la polizia scientifica e i tecnici arrivati anche da Padova. Sul posto anche il sostituto procuratore Federica Urban; in serata è arrivato il procuratore capo Pietro Montrone.

Le indagini sono in corso. Gli investigatori stanno ascoltando i vicini di casa e alcune persone che lavoravano con l’imprenditore. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di sorveglianza pubbliche e private presenti nella zona dell’abitazione.