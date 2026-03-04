Iraq al buio totale, ambasciata Usa invita i cittadini americani a lasciare il Paese

L’Iraq è rimasto senza elettricità in tutto il Paese dopo il collasso della rete nazionale. Il ministero dell’Energia ha confermato l’interruzione totale mentre a Erbil si segnalano esplosioni e l’ambasciata Usa invita i cittadini americani a lasciare il territorio.

L’Iraq è finito completamente al buio dopo un blackout che ha colpito l’intera rete elettrica nazionale. L’interruzione dell’energia riguarda tutte le province del Paese, secondo quanto comunicato dal ministero dell’Energia, che ha confermato il blocco generale della distribuzione elettrica.

Le autorità hanno avviato verifiche urgenti per capire cosa abbia provocato il collasso del sistema. Tecnici e funzionari stanno lavorando per riattivare centrali e linee di trasmissione mentre si cerca di individuare l’origine del guasto che ha paralizzato l’intera infrastruttura energetica.

Nelle stesse ore arrivano notizie di nuove esplosioni a Erbil, capoluogo della regione autonoma del Kurdistan iracheno. Giornalisti presenti nell’area riferiscono di detonazioni avvertite in città, circostanza che aumenta le preoccupazioni sulla sicurezza mentre il Paese affronta il blackout.

Alla luce della situazione, l’ambasciata Usa a Baghdad ha diffuso un avviso ai cittadini statunitensi presenti in Iraq. Il messaggio invita a lasciare il Paese appena possibile in condizioni di sicurezza e a restare al riparo fino a quando non sarà possibile organizzare la partenza.