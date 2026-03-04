Mario Ruoso trovato morto a Porcia, ferita alla testa e indagini aperte

Mario Ruoso è stato trovato morto nella sua casa di Porcia con una grave ferita alla testa. L’imprenditore pordenonese di 87 anni giaceva vicino all’ingresso, in una pozza di sangue. A dare l’allarme è stato un parente che ha chiamato il 112.

Mario Ruoso, imprenditore pordenonese di 87 anni, è stato trovato senza vita nel pomeriggio di mercoledì 4 marzo 2026 nella sua abitazione di Porcia, in provincia di Pordenone. Il corpo presentava una profonda ferita alla testa ed era riverso vicino alla porta d’ingresso dell’abitazione.

L’allarme è scattato quando un parente, entrato in casa, ha visto l’uomo a terra in una pozza di sangue e ha immediatamente chiamato il 112. Dalla centrale operativa Sores FVG sono state inviate sul posto un’ambulanza e un’automedica. Poco dopo sono arrivati anche gli agenti della polizia e gli specialisti della scientifica.

Gli investigatori stanno lavorando per chiarire cosa sia accaduto nelle ore precedenti alla morte. Su disposizione della Procura è intervenuto anche il medico legale Antonello Cirnelli, incaricato di stabilire con precisione le cause del decesso e l’origine della ferita alla testa. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi.

Ruoso era una figura molto conosciuta nel territorio. Cavaliere del lavoro, aveva guidato per anni il Garage Venezia, storica concessionaria di veicoli tra le più longeve del Friuli Venezia Giulia. In passato aveva anche fondato l’emittente televisiva TelePordenone, che ha interrotto le trasmissioni circa due anni fa dopo una lunga attività.