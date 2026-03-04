Book Pride torna a Milano, tre giorni dedicati ai giovani lettori e all'editoria indipendente

Book Pride torna a Milano dal 20 al 22 marzo con la decima edizione dedicata all’editoria indipendente e ai giovani lettori. Nei padiglioni del Superstudio Maxi sono previsti laboratori, incontri con autori e attività per scuole e famiglie.

Dal 20 al 22 marzo Milano ospita la decima edizione di Book Pride, la Fiera nazionale dell’editoria indipendente. La manifestazione si svolgerà negli spazi del Superstudio Maxi, in via Moncucco, e proporrà incontri, letture e laboratori pensati in particolare per bambini, ragazzi e studenti delle scuole.

Il programma per il pubblico più giovane è curato da Valentina De Poli e si articola in due percorsi: Book Young, destinato ai bambini tra i 6 e i 13 anni, e Book YA, dedicato agli adolescenti. Negli anni l’evento è diventato un appuntamento stabile per molte scuole milanesi, con attività didattiche, laboratori creativi e dialoghi con scrittori e illustratori.

All’interno dello spazio Book Young debutta anche una libreria collettiva gestita dalle libraie di Scamamù, sostenuta da Intesa Sanpaolo. Tra cuscini colorati e tavoli dedicati alla lettura, il pubblico troverà presentazioni, letture ad alta voce e attività creative con autori e illustratori.

Prosegue inoltre la collaborazione con il Sistema Bibliotecario Milanese attraverso il progetto Nati per leggere, che propone incontri e letture condivise rivolte ai bambini da 0 a 6 anni, guidate da volontari e dalle Reading Ambassador dell’Area Educazione del Comune.

L’apertura della fiera sarà dedicata al tema della meraviglia. L’assessore alla Cultura di Milano Tommaso Sacchi incontrerà gli studenti partendo dal suo libro “Negli occhi la bellezza. 16 esperienze tra arte e natura da vivere prima dei 16 anni”. Tra gli appuntamenti più attesi c’è anche quello con Pera Toons, che presenterà il volume-gioco “Il gioco delle risate”, tra indovinelli, enigmi e firmacopie.

Per i bambini sono previsti numerosi laboratori. Tra questi l’attività investigativa organizzata da Intesa Sanpaolo, dove i partecipanti dovranno risolvere il mistero di un manoscritto scomparso durante la fiera. Trees Knaapen e Daniele d’Andrea guideranno invece un laboratorio ispirato al libro “Storia della terracotta”, mentre Giulia Orecchia proporrà un racconto con kamishibai seguito da un’attività creativa tratta da “Il Fachiro Biancatesta”.

La mattinata continuerà con letture e disegno insieme a Marco Fabbri e Sara Brienza, autori del libro “Soltanto”. Daniele Daccò porterà i giovani lettori alla scoperta del mondo animale con “I rinoceronti non sanno nuotare”, mentre Stefano Bertacchi e Giovanni Gastaldi racconteranno il mondo dei microbi partendo dal volume “Una giornata con i microrganismi”.

Tra le attività creative ci saranno anche i laboratori di disegno di Pieralvise Santi, noto come Occhialispessi, e la “Fabbrica dei Purtropperissimi”, ideata dalla pittrice Ann Nadine, dove gli errori diventano materia di gioco e immaginazione.

Il programma include anche una caccia al tesoro dedicata ai “fossili viventi”, proposta dall’illustratrice e antropologa Roberta Ragona, per raccontare specie animali e vegetali sopravvissute per milioni di anni. Non mancheranno attività sul fumetto con Giuseppe Ferrario e laboratori dedicati all’ascolto e alla creazione di podcast guidati dalla creator Daniela Zeziola.

Durante il fine settimana Adelphi organizzerà attività per i più piccoli insieme alla libreria indipendente Centofiori, con laboratori ispirati ai celebri albi illustrati di Maurice Sendak. Spazio anche alla scrittura creativa con “La Grande Fabbrica delle Parole”, progetto promosso dall’associazione Insieme nelle Terre di Mezzo.

Altri incontri uniranno scienza e letteratura, come il laboratorio su Albert Einstein condotto dall’illustratore Mario Gabriele Fattorini, e la presentazione del libro “Woolf! Woolf!” di Serena Ballista, che racconta il lato più giocoso della vita della scrittrice Virginia Woolf.

Il programma include anche momenti dedicati alla memoria e all’impegno civile. Massimo Canuti proporrà un incontro che alterna letture dal romanzo “Tre dita” e spezzoni del documentario “Nado”, entrambi dedicati allo scultore e partigiano Nado Canuti. Wikimedia Italia terrà invece un laboratorio per spiegare come riconoscere le fake news e usare con attenzione le risorse online.

Per gli adolescenti Book YA offrirà incontri con autori e attività legate alla scrittura e all’illustrazione. Tra gli ospiti più attesi c’è la scrittrice Erin Doom, tra le voci più seguite della narrativa romance contemporanea, che dialogherà con il pubblico sui temi affrontati nei suoi romanzi.

Il Centro Formazione Supereroi porterà il progetto “Diario delle mie catastrofi”, dedicato alla scrittura comica e al racconto delle proprie difficoltà. In fiera saranno presenti anche le università Naba e IED con laboratori dedicati alle tecniche di stampa, incisione e disegno contemporaneo.

Tra gli incontri dedicati al futuro dei giovani ci sarà il workshop della scrittrice Paola Giannoni, organizzato da Genova University Press, che affronterà il tema del lavoro e delle disuguaglianze sociali. Adelphi proporrà inoltre un laboratorio guidato dall’editor Giorgio Pinotti sulla lettura e la reinterpretazione contemporanea de “La scomparsa di Majorana” di Leonardo Sciascia.

Nel programma trova spazio anche il romanzo “Adele” di Anna Vivarelli, presentato in dialogo con il libraio Fausto Boccati. L’incontro racconta la storia di una ragazza alla ricerca della propria strada e affronta il tema della crescita personale tra difficoltà e scelte.