Withings presenta BPM Vision il misuratore di pressione domestico con ECG integrato

Withings lancia BPM Vision per aiutare a controllare la pressione a casa. Il dispositivo misura valori cardiaci ed esegue anche un elettrocardiogramma, offrendo risultati immediati e archiviati in app per seguire l’andamento della salute nel tempo.

Con l’arrivo della primavera molte persone tornano a muoversi di più e a passare più tempo all’aria aperta. In questo periodo cresce anche l’attenzione verso la salute. Withings propone BPM Vision, un dispositivo pensato per controllare la pressione arteriosa direttamente a casa con un sistema semplice e immediato.

Il misuratore utilizza un ampio schermo LCD a colori che visualizza i risultati in modo chiaro. I valori vengono mostrati con un sistema di colori ispirato alle linee guida europee, così da capire rapidamente se la pressione rientra nei parametri consigliati. Con una sola misurazione il dispositivo rileva pressione sistolica, pressione diastolica e frequenza cardiaca.

Durante la rilevazione viene eseguito anche un elettrocardiogramma che può individuare eventuali segnali compatibili con la fibrillazione atriale. Per migliorare l’affidabilità dei dati, il sistema effettua automaticamente tre misurazioni consecutive e calcola la media finale.

I risultati vengono salvati e sincronizzati tramite Wi-Fi o Bluetooth con l’app dedicata. In questo modo è possibile controllare l’andamento della pressione nel tempo e creare report da mostrare al medico. L’app archivia ogni rilevazione e permette di seguire con continuità lo stato del proprio sistema cardiovascolare.

Il dispositivo è progettato per essere utilizzato da più persone della stessa famiglia. Supporta fino a otto utenti e dispone di una batteria con autonomia dichiarata fino a un anno. È previsto anche un servizio opzionale di revisione dell’ECG da parte di cardiologi certificati.

BPM Vision è disponibile sul mercato al prezzo indicativo di 179,95 euro.