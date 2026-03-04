Nadia Lauricella nominata Cavaliere della Repubblica, la storia della bodybuilder siciliana

Nadia Lauricella è stata nominata Cavaliere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella per il lavoro svolto sui social dove racconta la sua vita con la focomelia e offre consigli pratici a migliaia di persone che seguono il suo percorso.

Nadia Lauricella, atleta e creator siciliana di 32 anni, è stata insignita del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Il riconoscimento porta la firma del presidente Sergio Mattarella e premia il lavoro svolto online, dove negli anni ha costruito una comunità di sostegno raccontando la propria esperienza e condividendo strumenti utili per affrontare la quotidianità.

Lauricella è nata con la focomelia, una rara malformazione congenita che non ha permesso lo sviluppo completo delle braccia e di parte delle gambe. Nonostante questo, ha trasformato la sua storia personale in un percorso pubblico fatto di sport, autonomia e disciplina. Oggi è conosciuta anche come atleta di bodybuilding e ha conquistato il titolo mondiale nella categoria dedicata agli atleti con disabilità.

Leggi anche: Marina Berlusconi nominata Cavaliere del Lavoro da Mattarella

Sui social si presenta con il nome Ironadia e racconta da anni la sua routine di allenamento e la vita di tutti i giorni. Il suo motto nasce proprio dall’esperienza personale. Spiega spesso che per anni le è stato detto di accettare i limiti imposti dalla condizione fisica, mentre lei ha scelto di superarli con allenamenti costanti, sacrifici e fiducia nelle proprie capacità.

La palestra è stata il primo terreno di sfida, ma non l’unico. Negli ultimi mesi Lauricella ha iniziato anche a praticare equitazione, mostrando sui social i progressi fatti in sella. Nei suoi video racconta come riesce a svolgere attività quotidiane come truccarsi, vestirsi o allenarsi utilizzando i piedi, trasformando gesti normali in esempi concreti di autonomia.

La grande visibilità online non l’ha risparmiata dalle critiche. Alcuni utenti l’hanno accusata di dare troppo spazio all’estetica o di non parlare abbastanza della sua disabilità. Lauricella ha risposto rivendicando il diritto di mostrarsi per ciò che è. Spiega che prendersi cura del proprio corpo, usare il make-up o scegliere i vestiti non è superficialità ma un modo per affermare la propria identità.

La nomina a Cavaliere della Repubblica riconosce anche il ruolo che svolge sul web. Attraverso i suoi contenuti, Lauricella offre suggerimenti pratici e racconta il percorso verso l’autonomia, creando una rete di sostegno che coinvolge migliaia di persone che seguono e condividono la sua esperienza.