Israele annuncia abbattimento di un caccia iraniano da parte di F-35
Israele afferma che un F-35 ha abbattuto un caccia iraniano Yak-130 durante un raid su Teheran. L’azione sarebbe avvenuta mentre l’aviazione israeliana colpiva basi paramilitari e strutture militari legate ai Pasdaran nella capitale iraniana.
Un caccia F-35 “Adir” dell’aviazione israeliana avrebbe abbattuto un jet iraniano Yak-130 nei cieli di Teheran. L’annuncio arriva dalle Forze di difesa israeliane, che parlano del primo abbattimento nella storia realizzato da un F-35 contro un aereo da combattimento con pilota.
L’episodio si inserisce in una nuova serie di raid condotti nelle ultime ore su diversi obiettivi nella capitale iraniana. Secondo l’esercito israeliano, gli attacchi hanno preso di mira strutture dei Basij, i gruppi paramilitari che operano insieme ai Pasdaran, oltre a centri di comando utilizzati dalle autorità iraniane per il controllo del territorio.
Durante le operazioni l’aviazione israeliana avrebbe colpito anche sistemi missilistici e altre attrezzature militari delle forze armate di Teheran. Le missioni, spiegano le Idf, proseguono senza interruzioni con nuovi attacchi su infrastrutture considerate strategiche.
Nella serata precedente i jet israeliani hanno bombardato un complesso sotterraneo a Minzadehei, a nord-est della capitale. L’esercito sostiene che nel sito operassero scienziati impegnati nello sviluppo di capacità legate alle armi nucleari.
Secondo la versione israeliana, l’intelligence aveva seguito gli spostamenti dei ricercatori e individuato la nuova base, consentendo un attacco mirato contro il bunker. L’operazione, affermano i militari, avrebbe colpito un elemento chiave del programma nucleare iraniano.
Dall’avvio dell’operazione militare iniziata il 28 febbraio, l’aeronautica israeliana dichiara di aver sganciato oltre quattromila bombe. Il numero supera già il totale delle munizioni utilizzate durante l’intera operazione Rising Lion, la guerra durata dodici giorni nel giugno 2025.