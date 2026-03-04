Israele annuncia abbattimento di un caccia iraniano da parte di F-35

Israele afferma che un F-35 ha abbattuto un caccia iraniano Yak-130 durante un raid su Teheran. L’azione sarebbe avvenuta mentre l’aviazione israeliana colpiva basi paramilitari e strutture militari legate ai Pasdaran nella capitale iraniana.

