Ancona, sequestrati oltre dieci milioni di detonatori su un traghetto passeggeri

La Guardia di Finanza ha sequestrato ad Ancona oltre dieci milioni di detonatori e 314mila munizioni nascosti su un tir diretto su un traghetto per la Grecia. Il carico era stato dichiarato alle dogane come semplice merce varia.

Un carico enorme di materiale esplosivo è stato fermato al porto di Ancona poco prima dell’imbarco su un traghetto passeggeri diretto in Grecia. I controlli hanno portato alla scoperta di oltre dieci milioni di detonatori e circa 314mila munizioni nascosti su un tir che avrebbe dovuto proseguire il viaggio verso Cipro.

L’intervento rientra nell’operazione Clean Shot, condotta dalla Guardia di Finanza insieme all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Gli investigatori stavano monitorando i traffici commerciali lungo la rotta tra Italia e Grecia quando alcune incongruenze nei documenti di trasporto hanno fatto scattare ulteriori verifiche.

Durante l’ispezione del mezzo pesante è emerso il vero contenuto del carico. Nei documenti doganali la spedizione era indicata in modo generico come “merce varia”, ma all’interno del tir erano stoccati milioni di detonatori e centinaia di migliaia di cartucce. Il materiale risulta collegato a due società italiane e formalmente destinato all’isola di Cipro.

Secondo gli accertamenti delle Fiamme gialle, l’autista avrebbe rilasciato dichiarazioni non veritiere al momento di ottenere il titolo di viaggio per l’imbarco. Trasportare esplosivi e munizioni su un traghetto passeggeri senza le autorizzazioni previste viola le norme sulla sicurezza della navigazione.

I detonatori sequestrati sono dispositivi molto sensibili che possono attivarsi anche in caso di urti o alte temperature. In uno spazio chiuso come quello di una nave carica di passeggeri il rischio sarebbe stato elevato. Il conducente del camion è stato denunciato per detenzione e trasporto abusivo di materiale esplosivo e per uso di atto falso.