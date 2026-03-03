Bruce Campbell annuncia il cancro e si ferma per le cure

Bruce Campbell ha annunciato di avere un cancro curabile ma non guaribile e di fermarsi per affrontare le terapie. L’attore 67enne, volto simbolo dell’horror anni Ottanta, ha cancellato gli impegni estivi e aggiornato i fan sui social.

Bruce Campbell ha scelto i social per parlare direttamente al pubblico. L’attore statunitense, 67 anni, ha spiegato di aver ricevuto una diagnosi di cancro definito “curabile, ma non guaribile” e di dover sospendere il lavoro per concentrarsi sulle terapie.

Volto indissolubile di Ash Williams nella trilogia de La Casa diretta da Sam Raimi, Campbell ha chiarito che nelle prossime settimane cambieranno priorità e programmi. Alcuni appuntamenti pubblici previsti per l’estate sono stati cancellati, così come diverse apparizioni già fissate.

“Mi dispiace se per voi è uno shock, lo è stato anche per me”, ha scritto nel messaggio rivolto ai fan. L’attore ha preferito non entrare nei dettagli clinici, limitandosi a spiegare che l’aspetto e l’attività professionale passeranno in secondo piano rispetto alle cure.

Campbell, ricordato anche per il ruolo di Elvis in Bubba Ho-Tep, ha voluto evitare speculazioni o informazioni distorte, anticipando lui stesso la notizia. Ha escluso di cercare compassione o consigli, sottolineando di poter contare su un solido sostegno.

Il saluto finale riprende il tono ironico che lo ha reso celebre sullo schermo. Con lo stile ruvido del suo Ash, ha rassicurato il pubblico promettendo di restare in pista ancora a lungo e di tornare presto a incontrare i fan.