Paolo Mendico suicida a 14 anni, quattro compagni indagati per stalking

Paolo Mendico si è tolto la vita a 14 anni l’11 settembre a Santi Cosma e Damiano, e ora quattro compagni sono indagati per stalking. Per mesi lo avrebbero insultato e minacciato, colpendolo anche per i suoi capelli biondi lunghi.

La Procura per i Minorenni ha iscritto nel registro degli indagati quattro studenti della stessa classe di Paolo Mendico, il ragazzo di 14 anni che si è tolto la vita l’11 settembre a Santi Cosma e Damiano. L’ipotesi di reato è stalking.

Secondo l’accusa provvisoria, i coetanei avrebbero preso di mira Paolo per un periodo prolungato. Gli inquirenti parlano di comportamenti ripetuti: insulti, prese in giro e minacce che avrebbero inciso in modo pesante sulla sua quotidianità.

Leggi anche: Paolo Mendico e i quaderni del dolore tra insulti e solitudine a scuola

Le offese, riferiscono gli atti, erano continue. Lo chiamavano “Paoletta” e lo paragonavano a “Nino D’Angelo” per via dei suoi capelli biondi e lunghi. Episodi che, sempre secondo la Procura, avrebbero provocato nel ragazzo uno stato d’ansia persistente, spingendolo a cambiare abitudini.

L’inchiesta dovrà chiarire tempi e responsabilità. Gli accertamenti puntano a ricostruire cosa sia accaduto nei mesi precedenti alla morte del 14enne e quale peso abbiano avuto i comportamenti contestati ai quattro indagati.