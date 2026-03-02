Elijah Blue Allman arrestato nel New Hampshire per disordini in una scuola privata

Elijah Blue Allman arrestato dopo un’irruzione in una scuola privata nel New Hampshire. Il figlio di Cher è accusato di aggressione e minacce, fermato dalla polizia durante disordini nella mensa dell’istituto.

Nuovo episodio giudiziario per Elijah Blue Allman, 49 anni, figlio di Cher e del musicista Gregg Allman. L’uomo è stato fermato venerdì sera, 27 febbraio, a Concord, nel New Hampshire, dopo una segnalazione arrivata alla polizia per problemi all’interno di una scuola privata.

Gli agenti sono intervenuti intorno alle 19 in un istituto d’élite, dove Allman avrebbe dato in escandescenze nella mensa. Secondo quanto ricostruito, si sarebbe mostrato aggressivo nei confronti delle persone presenti. Al termine dell’intervento è stato arrestato e accusato di quattro reati minori, tra cui due episodi di aggressione semplice, violazione di domicilio e minacce.

Tra le contestazioni figura anche un comportamento molesto, che nello Stato non rientra tra i reati penali ma resta comunque un illecito. Dopo il fermo, Allman è stato rilasciato su cauzione. Non è ancora chiaro quale legame avesse con la scuola in cui si è verificato l’episodio.

Nato nel 1976 dal matrimonio tra Cher e Gregg Allman, durato dal 1975 al 1979, Elijah Blue Allman ha alle spalle una storia familiare segnata dalla fama e da difficoltà personali. Negli ultimi anni il suo nome è emerso più volte per vicende legate alla salute mentale e all’uso di sostanze.

Nel giugno 2025 era stato ricoverato in California dopo una segnalazione per comportamento definito “erratico”. In quell’occasione, le autorità avevano riferito del ritrovamento di droga nella sua abitazione, mentre era già sotto osservazione del personale sanitario.

La situazione aveva portato anche a uno scontro con la madre. Nel dicembre 2023 Cher aveva ottenuto la tutela temporanea del figlio, sostenendo che non fosse in grado di gestire le proprie finanze a causa di gravi problemi personali. Allman aveva respinto le accuse poche settimane dopo, dichiarando di non aver bisogno di aiuto e di essersi allontanato dalle sostanze che in passato avevano alimentato le preoccupazioni familiari. La misura era poi decaduta nel gennaio 2024.