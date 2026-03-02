Ambarabà torna a Milano con i giochi di una volta alla Fabbrica del Vapore

Ambarabà torna a Milano con nuovi weekend dedicati ai bambini per riscoprire i giochi di una volta, senza tecnologia. L’iniziativa riapre alla Fabbrica del Vapore con attività, spettacoli e laboratori creativi.

Ambarabà riapre a Milano con due nuovi fine settimana dedicati al gioco tradizionale: appuntamento il 7 e 8 marzo e il 14 e 15 marzo negli spazi della Fabbrica del Vapore. Dopo la prima fase che ha coinvolto centinaia di famiglie tra febbraio e inizio marzo, il progetto riparte con nuove attività pensate per bambini e genitori.

L’iniziativa si svolge all’interno del programma culturale cittadino e propone un’esperienza lontana da schermi e dispositivi digitali. Dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19, la Cattedrale della struttura di via Procaccini ospita un percorso fatto di giochi tradizionali e attività condivise.

Tra le proposte ci sono classici intramontabili come campana, salto della corda, “Strega comanda colore” e “Un, due, tre… stella!”, affiancati da giochi di gruppo e sfide di logica. Non mancano i passatempi da luna park, tra cui tiro al barattolo e pesca delle paperelle, e le corse con cavalli di legno.

Lo spazio è organizzato in sei aree tematiche, ciascuna dedicata a un tipo di attività: movimento, collaborazione, memoria, giochi da tavolo e abilità. I bambini ricevono un piccolo passaporto da timbrare completando le prove nelle diverse zone.

Accanto ai giochi, sono previsti anche laboratori creativi con materiali semplici come carta, stoffa e pasta di sale. Presenti inoltre un angolo fotografico per ricordi della giornata e uno spazio radio dove i più piccoli possono mettersi alla prova come speaker.

Durante ogni giornata si alternano spettacoli sul palco, tra animazione, magia e teatro per bambini, distribuiti tra mattina e pomeriggio.

Ambarabà fa parte del cartellone “Vapore d’Inverno”, progetto che unisce eventi culturali, musica e intrattenimento per tutte le età, attivo fino a marzo 2026 con l’obiettivo di ampliare l’offerta cittadina e coinvolgere famiglie e pubblico giovane.