Diva lasciata al rifugio con una lettera, il padrone senza casa non può più tenerla

Diva è stata lasciata in un rifugio in Florida perché il proprietario è rimasto senza casa. Con lei una lettera scritta a mano racconta una scelta sofferta e descrive una cagnolona anziana, affettuosa e abituata alla vita in famiglia.

Una cagnolona di 8-9 anni, una storia familiare alle spalle e una decisione dolorosa. Diva è stata trovata dai volontari del Polk County Bully Project, in Florida, all’interno della struttura insieme a una lettera scritta a mano che spiegava il motivo del distacco.

Nel messaggio il proprietario racconta di non averla mai trascurata, ma di non poterle più garantire una vita stabile. «Il papà è senza casa», si legge nelle ultime righe, chiarendo che la scelta nasce dall’impossibilità di offrirle ciò di cui ha bisogno.

Leggi anche: Anziana con demenza senile lasciata per giorni su una barella al pronto soccorso di Genova

I volontari descrivono Diva come una cagnolona abituata alla vita domestica, socievole con bambini, cani e gatti. Obbedisce ai comandi ed è tranquilla, tanto da essere definita una presenza affettuosa e silenziosa, poco incline ad abbaiare e sempre in cerca di contatto.

Dalla lettera emergono anche alcune indicazioni pratiche: segue una dieta senza cereali a causa di allergie e soffre di dolori alle anche quando si alza, segni dell’età che avanza ma che non intaccano il suo carattere dolce.

Lo staff del rifugio ha parlato di una scelta difficile, presa non per mancanza d’affetto ma per il contrario. Per questo ha lanciato un appello, sottolineando che Diva conosce la vita in famiglia e non dovrebbe passare i suoi ultimi anni in un box.

In seguito, la cagnolona è stata trasferita in una struttura vicina, la SPCA, dove è ora in attesa di una nuova adozione. L’obiettivo dei volontari è trovare qualcuno disposto ad accoglierla e restituirle una casa stabile.