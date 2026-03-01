Cobolli trionfa ad Acapulco battendo Tiafoe in finale

Flavio Cobolli conquista il titolo ad Acapulco battendo Frances Tiafoe grazie a una prestazione solida nei momenti decisivi, chiudendo la finale in due set dopo oltre due ore di gioco.

Flavio Cobolli ha vinto il torneo Atp 500 di Acapulco superando in finale lo statunitense Frances Tiafoe. L’azzurro, numero 20 del ranking mondiale, si è imposto in due set con il punteggio di 7-6 (7-4), 6-4 dopo 2 ore e 9 minuti di partita.

La sfida si è decisa soprattutto nei momenti chiave del primo set, risolto al tie-break, e nella maggiore continuità mostrata dall’italiano nel secondo parziale. Tiafoe, numero 28 del mondo, ha provato a restare agganciato al match ma non è riuscito a ribaltare l’inerzia.

Per Cobolli, 23 anni, si tratta del terzo titolo in carriera dopo i successi ottenuti a Amburgo e Bucarest. Il torneo messicano rappresenta il suo primo trionfo in un Atp 500, un salto di qualità importante nel suo percorso.

Durante la premiazione, il tennista romano ha ricordato il valore personale di questo successo, parlando del sogno coltivato fin da bambino e ringraziando il padre, la famiglia e tutto il team che lo accompagna nel circuito.