Dubai sotto attacco, turisti nei parcheggi e voli bloccati

A Dubai attacchi con droni e missili legati alla risposta iraniana hanno costretto migliaia di turisti a lasciare hotel di lusso e rifugiarsi nei parcheggi. Voli sospesi, spiagge chiuse e allerta massima mentre continuano le esplosioni.

La notte tra il 28 febbraio e il 1° marzo ha stravolto la vacanza di migliaia di visitatori a Dubai. Dopo l’escalation militare nel Golfo, con l’Iran che ha reagito agli attacchi contro i suoi alleati, la città è stata colpita da droni e missili. Le esplosioni in cielo hanno spinto le autorità a diramare l’allerta e a invitare la popolazione a cercare riparo.

Molti turisti, arrivati negli Emirati per il clima caldo, hanno dovuto lasciare in fretta le camere degli hotel di lusso. Nei complessi alberghieri sono stati allestiti rifugi improvvisati in parcheggi e sotterranei, con materassi distribuiti a terra e punti di assistenza con acqua e viveri.

Leggi anche: Video Dubai sotto attacco missili su Palm Jumeirah: stop ai voli

Tra gli episodi più gravi, un drone si è schiantato vicino al Burj Khalifa, mentre un missile ha colpito l’area della Palm. Gli impatti hanno aumentato la tensione e convinto le autorità a rafforzare le misure di sicurezza, con le difese aeree impegnate per tutta la notte.

Le indicazioni per chi si trova in città sono chiare: evitare piscine e mare. Le spiagge restano chiuse e gran parte delle strade si è svuotata. Il traffico aereo è sospeso e molti viaggiatori sono bloccati negli hotel, in attesa di sviluppi.

Anche il ministro della Difesa Guido Crosetto si trova a Dubai e non ha potuto lasciare il Paese. Nella mattina di domenica la situazione resta instabile: nuovi droni vengono intercettati e alcuni detriti hanno colpito edifici residenziali, causando feriti. L’allerta rimane alta in tutta l’area.