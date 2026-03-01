Missili dall'Iran, esplosioni a Dubai e fumo sul porto di Jebel Ali

Iran lancia missili su Dubai causando esplosioni e incendi nel porto di Jebel Ali, con fumo visibile all’alba e intervento immediato dei soccorsi, nessun ferito segnalato

All’alba nuove esplosioni hanno colpito Dubai, mentre segnali simili arrivano anche da Doha e Manama. Testimoni parlano di lanci di missili dall’Iran, avvenuti il giorno dopo l’avvio dell’offensiva americana e israeliana contro Teheran.

Nella zona portuale di Jebel Ali, diversi residenti hanno visto alzarsi dense colonne di fumo nero sopra i terminal commerciali. Le segnalazioni sono arrivate nelle prime ore del mattino, mentre la città si risvegliava.

Le autorità locali riferiscono che i resti di un drone abbattuto sono caduti nell’area di Business Bay, provocando un incendio all’interno del principale porto della città. Le fiamme si sono propagate rapidamente tra le strutture.

Le squadre della Protezione Civile sono intervenute subito per contenere il rogo e proseguono le operazioni di spegnimento. Al momento non risultano feriti, secondo quanto comunicato ufficialmente.