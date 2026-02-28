Bambino muore in piazza a Castelluccio dei Sauri dopo un malore improvviso

Un bambino di 10 anni è morto a Castelluccio dei Sauri dopo un malore improvviso mentre giocava in piazza. Il piccolo si è accasciato davanti agli amici, inutili i tentativi di rianimazione avviati subito da un medico presente.

Tragedia nel Foggiano, dove un bambino di 10 anni ha perso la vita mentre si trovava in piazza insieme ad altri coetanei. Il piccolo stava giocando quando, all’improvviso, si è sentito male ed è crollato a terra sotto gli occhi dei presenti.

Chi era sul posto ha lanciato subito l’allarme. Prima ancora dell’arrivo dell’ambulanza, un medico rianimatore che si trovava casualmente in zona ha iniziato le manovre di soccorso, tentando di stabilizzare il bambino in attesa dei sanitari.

Leggi anche: Claudia Luberti muore a 36 anni sulla neve a Campo Felice: malore improvviso dopo l'ultimo selfie

Il personale del 118, giunto poco dopo, ha proseguito a lungo con le procedure di rianimazione. Nonostante gli sforzi, però, le condizioni del piccolo sono apparse subito gravissime e ogni tentativo si è rivelato inutile.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri, insieme alla scientifica, per raccogliere le testimonianze delle persone presenti al momento dell’accaduto. In piazza si sono radunate decine di persone, tra cui il sindaco Mattia Azzone.