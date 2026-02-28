Morto Sandro Munari, leggenda del rally e vincitore del Montecarlo

Sandro Munari è morto a 85 anni dopo una vita legata ai motori, simbolo del rally italiano e vincitore del Montecarlo. Nato a Cavarzere, aveva dominato le gare negli anni Settanta con Lancia.

Sandro Munari, uno dei volti più noti del rally mondiale, si è spento a 85 anni. Nato a Cavarzere, in provincia di Venezia, è stato tra i protagonisti assoluti delle corse su strada negli anni Settanta, diventando un punto di riferimento per intere generazioni di piloti.

A darne notizia è stato il sindaco della sua città natale, Pierfrancesco Munari, che ha ricordato il campione sottolineando il legame con il territorio e l’orgoglio con cui ha portato il nome di Cavarzere nelle competizioni internazionali.

Il momento più celebre della sua carriera resta il successo al Rally di Montecarlo, una vittoria rimasta nella storia per difficoltà e prestigio. Un traguardo che ancora oggi viene citato tra le imprese più significative del motorsport italiano.

Munari si era guadagnato il soprannome di “Drago” per il suo stile di guida spettacolare e aggressivo. Al volante delle Lancia Fulvia HF prima e della Stratos poi, riuscì a imporsi come uno dei piloti più competitivi del panorama internazionale.

Il sindaco ha voluto ricordarlo anche con un episodio personale, rievocando quando da bambino ebbe l’occasione di salire in auto con lui e provare l’emozione della guida in traverso, una delle tecniche che hanno reso celebre il campione veneto.