Laura Pausini e Gianluca Grignani, scambio di frecciate a distanza a Sanremo

Laura Pausini torna al centro delle tensioni con Gianluca Grignani dopo Sanremo per vecchie ruggini legate a una cover, con un botta e risposta a distanza sul palco dell’Ariston durante la serata delle cover.

Alla serata delle cover del Festival di Sanremo, uno degli incontri più attesi non si è mai concretizzato. Laura Pausini e Gianluca Grignani non si sono incrociati né sul palco né dietro le quinte, ma hanno comunque fatto parlare di sé con alcune battute che hanno riacceso vecchie tensioni.

Il primo episodio arriva dopo l’esibizione di Tommaso Paradiso insieme agli Stadio. Il frontman Gaetano Curreri ha voluto ringraziare pubblicamente Pausini per aver reinterpretato un suo brano, “Un senso”, inserito nel disco “Io canto 2”. «Mi hai fatto un regalo che non mi aspettavo», ha detto dal palco, lodando arrangiamento e interpretazione.

Pausini ha ricambiato con un abbraccio e parole di gratitudine, ma ha aggiunto una frase che molti hanno letto come una stoccata: «Mi piace quando i musicisti ringraziano altri musicisti, non succede spesso». Un riferimento che ha subito fatto pensare al caso legato alla cover de “La mia storia tra le dita”.

La vicenda risale alla scorsa estate e riguarda proprio Gianluca Grignani. La reinterpretazione del brano aveva creato attriti tra i due artisti, arrivando anche a coinvolgere legali. Un episodio che, a giudicare dal clima, non sembra del tutto archiviato.

La replica non si è fatta attendere. Più tardi, durante la sua esibizione con Luchè sulle note di “Falco a metà”, Grignani ha lanciato una battuta diretta. Ricevendo un mazzo di fiori da Carlo Conti, ha chiesto ironicamente se tra i fiori ci fosse anche il numero di Laura Pausini, aggiungendo che avrebbe voluto chiamarla.