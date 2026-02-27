Allineamento pianeti del 28 febbraio, come osservare sei mondi nel cielo serale

Il 28 febbraio 2026 sei pianeti saranno visibili insieme dopo il tramonto grazie a un allineamento lungo l’eclittica. Lo spettacolo si potrà osservare tra i 30 e i 60 minuti dopo il calare del sole, guardando verso ovest con cielo limpido.

Sabato 28 febbraio il cielo offrirà una scena rara: sei pianeti saranno visibili nello stesso settore subito dopo il tramonto. Non si tratterà di una fila perfettamente diritta, ma di una concentrazione lungo l’eclittica, la fascia in cui si muovono i corpi principali del Sistema Solare.

I più facili da individuare saranno Venere e Giove. Il primo brillerà basso sull’orizzonte occidentale, mentre il secondo apparirà più alto e luminoso verso sud. Saturno sarà visibile ma meno brillante, mentre Mercurio resterà molto vicino all’orizzonte e richiederà condizioni favorevoli.

Nel gruppo rientrano anche Urano e Nettuno, che però non si distinguono a occhio nudo. Per individuarli serviranno binocoli o telescopi, soprattutto in presenza di luce artificiale o foschia.

Il momento migliore per osservare l’evento è tra mezz’ora e un’ora dopo il tramonto. Guardando verso ovest e sud-ovest si potranno seguire i pianeti mentre scendono progressivamente sotto l’orizzonte. Una visuale libera da ostacoli, come edifici o rilievi, aiuta soprattutto per Mercurio e Venere.

La riuscita dell’osservazione dipende molto da cielo sereno e basso inquinamento luminoso. Le zone rurali offrono le condizioni ideali, mentre nelle città la visibilità può risultare ridotta.

Eventi di questo tipo non sono frequenti e permettono di osservare contemporaneamente più pianeti, distribuiti lungo la stessa traiettoria apparente nel cielo serale.