Bobby J. Brown muore in un incendio nel Maryland, ferita la moglie

Bobby J. Brown è morto a 62 anni in un incendio in Maryland mentre tentava di avviare un’auto in un fienile. L’attore di The Wire è rimasto intrappolato tra le fiamme, la moglie è stata ricoverata con ustioni.

L’attore statunitense Bobby J. Brown è morto a 62 anni dopo un incendio divampato in un fienile nel Maryland. L’uomo è rimasto intrappolato mentre cercava di rimettere in moto un veicolo all’interno della struttura, poi rapidamente avvolta dalle fiamme.

Secondo quanto riferito dalla famiglia, il decesso è avvenuto il 25 febbraio 2026 per inalazione di fumo. La moglie Arlene, presente al momento dell’incidente, ha riportato ustioni ed è stata soccorsa. Le autorità hanno indicato l’episodio come accidentale.

Brown era conosciuto dal pubblico per la partecipazione alla serie The Wire, dove interpretava un agente di polizia del distretto occidentale di Baltimora. Il suo personaggio compariva in 12 episodi della serie andata in onda tra il 2002 e il 2008.

Nato a Washington con il nome di Robert Joseph Brown, aveva iniziato la carriera come pugile dilettante, con 73 vittorie e 13 sconfitte. Nel suo palmarès anche cinque titoli Golden Gloves e tre incontri contro Pernell Whitaker, campione del mondo che riuscì a battere una volta.

Il passaggio alla recitazione arrivò alla fine degli anni Ottanta, dopo l’esperienza sul set di “Homeboy” con Mickey Rourke. In seguito fu ammesso all’American Academy of Dramatic Arts di New York, avviando il percorso professionale nel mondo dello spettacolo.

Il debutto televisivo risale al 1998 con “Homicide: Life on the Street”. Negli anni successivi ha preso parte a diverse produzioni, tra cui “Law & Order - Unità speciale” e “Veep”, oltre a film come “Miss Virginia” e “Really Love”.

Oltre alla recitazione, Brown si era dedicato anche alla regia, firmando documentari come “Off the Chain” e “Tear the Roof Off”, dedicato alla storia dei Parliament Funkadelic.