Uomo ucciso in uno studio a Livorno, fermato il sospetto killer

Home / Social News / Uomo ucciso in uno studio a Livorno, fermato il sospetto killer

Un uomo di 56 anni è stato ucciso a Livorno durante un’aggressione con coltello in uno studio in via Grande, nel pomeriggio del 26 febbraio. L’assassino è fuggito subito dopo, ma è stato rintracciato poco più tardi.

Uomo ucciso in uno studio a Livorno, fermato il sospetto killer