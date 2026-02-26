Uomo ucciso in uno studio a Livorno, fermato il sospetto killer
Un uomo di 56 anni è stato ucciso a Livorno durante un’aggressione con coltello in uno studio in via Grande, nel pomeriggio del 26 febbraio. L’assassino è fuggito subito dopo, ma è stato rintracciato poco più tardi.
L’aggressione è avvenuta nel primo pomeriggio di giovedì 26 febbraio, in pieno centro a Livorno. La vittima, un uomo di 56 anni, si trovava all’interno di uno studio di commercialista in via Grande quando è stata colpita con un’arma da taglio.
Secondo le prime ricostruzioni, i colpi sarebbero stati fatali. Sul caso lavora il pubblico ministero Niccolò Volpe, che coordina le indagini. Intorno alle 18 è arrivato anche il medico legale per gli accertamenti sul corpo.
Leggi anche: Parma, 62enne trovata morta a Medesano: fermato il marito come sospetto
Immediato l’intervento delle forze dell’ordine. In zona sono giunte le volanti, la squadra Mobile e il reparto Uopi, insieme alla polizia locale. Presenti anche i soccorritori della Svs Livorno con le ambulanze.
Dopo l’aggressione, il presunto responsabile si è allontanato in fretta. Un testimone ha raccontato di aver visto un uomo con giubbotto e cappuccio fuggire verso l’area del porto. La sua fuga è durata poco: è stato fermato poco dopo dagli agenti.