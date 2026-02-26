Huawei FreeBuds Pro 5 con cancellazione del rumore AI e audio lossless

Huawei lancia le FreeBuds Pro 5 con doppio sistema AI per ridurre il rumore grazie a due driver dedicati. Il debutto a Madrid segna un salto nelle prestazioni audio e nelle chiamate, con gestione intelligente dei suoni e qualità lossless.

Huawei ha tolto il velo alle nuove FreeBuds Pro 5 durante l’evento di Madrid, puntando su un sistema di cancellazione del rumore completamente rivisto. Gli auricolari introducono una soluzione a doppio motore che lavora su frequenze diverse, migliorando isolamento e resa sonora rispetto al modello precedente.

Il cuore del sistema è la cancellazione attiva con architettura AI Dual-Engine. Due driver distinti operano in parallelo: uno si occupa dei rumori continui e profondi, l’altro dei suoni improvvisi e più acuti. Il tutto è coordinato da un algoritmo che analizza l’ambiente fino a 400 mila volte al secondo, adattando la risposta in tempo reale.

Accanto all’isolamento, gli auricolari gestiscono anche ciò che accade intorno. La modalità Awareness lascia passare voci e annunci utili senza togliere le cuffie, mentre il volume adattivo regola automaticamente l’intensità in base al contesto, dal silenzio di una stanza a una strada trafficata.

Dal punto di vista sonoro, Huawei punta sull’audio lossless con codec L2HC 4.0, capace di arrivare a 2,3 Mbps e a una qualità 48kHz/24bit. Il sistema a doppio driver separa basse e alte frequenze per una resa più precisa, con bassi pieni e dettagli ben definiti.

Sono disponibili quattro profili audio personalizzabili: Balanced, Voice, Classical e Bass. L’utente può scegliere l’impostazione più adatta al tipo di contenuto, dalla musica ai podcast, mantenendo una resa coerente e pulita.

Per le chiamate, le FreeBuds Pro 5 integrano tre microfoni, incluso uno a conduzione ossea. L’algoritmo AI distingue la voce dai rumori esterni e mantiene la conversazione chiara anche in ambienti difficili, fino a 100 dB, o in presenza di vento fino a 10 m/s.

Il design introduce la finitura Star Oval, con superfici lavorate che riflettono la luce. Le colorazioni disponibili sono sabbia, bianco, grigio e blu. La custodia è più compatta, con cerniera nascosta e materiali che variano dalla micro-texture liscia alla pelle vegana per la versione blu.

Gli auricolari sono certificati IP57 contro acqua e polvere e progettati per adattarsi meglio all’orecchio. Sul fronte connettività, supportano il collegamento simultaneo a due dispositivi e il passaggio automatico tra le sorgenti audio.

Presente anche la funzione di condivisione audio per ascoltare contenuti con un secondo paio di auricolari compatibili. Le FreeBuds Pro 5 sono disponibili a 199 euro, con promozione di lancio e servizio Loss Care incluso per la sostituzione agevolata in caso di smarrimento o danni.