MotoGp, via al Gp della Thailandia a Buriram con Marquez campione in pista

Home / Social News / MotoGp, via al Gp della Thailandia a Buriram con Marquez campione in pista

Marc Marquez apre il Mondiale MotoGP 2026 in Thailandia dopo il titolo con Ducati e il rientro dall’infortunio. A Buriram si parte il 27 febbraio con prove e qualifiche all’alba italiana e gara domenica mattina.

MotoGp, via al Gp della Thailandia a Buriram con Marquez campione in pista