MotoGp, via al Gp della Thailandia a Buriram con Marquez campione in pista
Marc Marquez apre il Mondiale MotoGP 2026 in Thailandia dopo il titolo con Ducati e il rientro dall’infortunio. A Buriram si parte il 27 febbraio con prove e qualifiche all’alba italiana e gara domenica mattina.
Il Motomondiale 2026 prende il via dalla Thailandia. Sul circuito di Buriram i piloti tornano in pista da venerdì 27 febbraio a domenica 1 marzo, con il primo appuntamento della stagione. Riflettori puntati su Marc Marquez, campione in carica dopo il successo con Ducati, tornato competitivo dopo l’infortunio che lo aveva fermato.
Il weekend si apre nelle prime ore del mattino italiano. Venerdì spazio alle prove libere 1 alle 4.40, seguite dalle pre-qualifiche alle 8.55. Sabato si riparte con la seconda sessione di libere alle 4.05, quindi qualifiche alle 4.45 e sprint race in programma alle 8.55.
Domenica giornata decisiva con il warm up alle 4.35 e la gara della MotoGP fissata per le 9. Un calendario concentrato e mattiniero per gli appassionati italiani, costretti alla sveglia presto per seguire tutte le sessioni.
La copertura televisiva sarà completa. Il Gran Premio della Thailandia verrà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming su Now e Sky Go. Prevista anche la trasmissione in chiaro su Tv8: qualifiche e sprint in diretta il sabato, mentre la gara sarà proposta in differita domenica alle 14.