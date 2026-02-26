Padova, morto in casa per monossido: un uomo intossicato

A Padova un uomo è morto per monossido di carbonio sprigionato in casa, probabile fuga da un impianto. Un altro è stato soccorso e portato in ospedale dopo l’intervento dei vigili del fuoco.

Un uomo ha perso la vita a Vigodarzere, nel Padovano, dopo aver respirato monossido di carbonio all’interno della propria abitazione. L’allarme è scattato nella serata di ieri, quando i soccorritori sono entrati nell’appartamento trovando due persone in difficoltà.

All’interno dei locali è stata subito rilevata la presenza del gas. I vigili del fuoco e il personale sanitario hanno avviato le operazioni di soccorso, ma per uno dei due uomini non c’è stato nulla da fare: il medico del 118 ne ha constatato il decesso sul posto.

L’altra persona coinvolta è stata invece assistita e poi trasportata in ospedale per le cure necessarie. Le sue condizioni sono state giudicate serie ma sotto controllo.

Gli accertamenti sono in corso per chiarire l’origine della fuoriuscita del gas, che si sarebbe accumulato negli ambienti domestici senza essere percepito dagli occupanti.