Sanremo ricorda Peppe Vessicchio, la figlia Alessia si commuove in tv

Alessia Vessicchio ricorda il padre Peppe dopo l’omaggio a Sanremo, commossa per la standing ovation ricevuta durante la prima serata e per l’affetto arrivato anche in tv con un dono simbolico della SIAE.

Il Festival di Sanremo si apre per la prima volta senza Peppe Vessicchio e dedica al maestro un momento carico di emozione. Durante la serata inaugurale, Carlo Conti ha voluto ricordarlo davanti al pubblico dell’Ariston, che ha risposto con un lungo applauso in piedi.

Il giorno successivo Alessia, figlia del direttore d’orchestra scomparso a novembre a 69 anni, è intervenuta in televisione. Visibilmente provata, ha raccontato le sensazioni vissute nelle ultime ore: si è detta stanca ma travolta dall’affetto ricevuto, soprattutto dopo l’omaggio sul palco.

La standing ovation del pubblico ha avuto per lei un valore profondo. Un gesto semplice, ma capace di restituire la misura del legame tra il maestro e la platea del Festival, che per anni lo ha visto protagonista.

Nel corso della trasmissione, la conduttrice le ha consegnato uno spartito d’oro SIAE, pensato come riconoscimento simbolico per il lavoro del padre. Un regalo che ha reso ancora più intenso il momento.

Alessia non è riuscita a trattenere le lacrime mentre ringraziava per la vicinanza ricevuta, rivolgendosi in particolare alla conduttrice, che l’ha sostenuta sin dal primo momento. Anche in studio l’emozione è diventata palpabile, coinvolgendo tutti i presenti.