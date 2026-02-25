Scontro in mare a Livorno, morto Nico Ulivieri durante il lavoro in porto

Nico Ulivieri è morto dopo lo scontro tra una pilotina e uno yacht a Livorno mentre era al lavoro. Il 31enne è rimasto intrappolato nella cabina dell’imbarcazione ribaltata, durante prove in mare del maxi yacht.

Tragedia all’ingresso del porto di Livorno, dove Nico Ulivieri, 31 anni, ha perso la vita mentre era in servizio a bordo di una pilotina. L’imbarcazione si è capovolta dopo l’impatto con il Calypso, uno yacht di lusso lungo oltre 60 metri battente bandiera delle Cayman.

Al momento della collisione, lo yacht stava effettuando alcune prove in mare. Dopo l’urto, la pilotina si è ribaltata e il giovane è rimasto bloccato all’interno della cabina, senza riuscire a uscire.

Leggi anche: Malore in mare per Vito Procacci - morto primario multato per troppo lavoro durante Covid

I sommozzatori dei Vigili del Fuoco sono intervenuti rapidamente e hanno recuperato il corpo del 31enne, ormai privo di sensi. I tentativi di rianimazione, effettuati dal personale del 118 e dai volontari della Misericordia, non hanno dato esito.

Sul posto erano presenti i familiari e i colleghi della vittima. La compagna, incinta e prossima al parto, ha accusato un malore ed è stata accompagnata in ospedale.

La Procura ha aperto un’indagine e disposto il sequestro delle imbarcazioni coinvolte e dei video registrati dall’Avvisatore marittimo, che ha ripreso l’incidente. Gli accertamenti medico-legali serviranno a stabilire se Ulivieri abbia perso conoscenza subito dopo l’impatto.

Per permettere i rilievi della Capitaneria di porto, lo scalo è stato temporaneamente chiuso al traffico navale. Intanto il sindacato Usb ha proclamato uno sciopero immediato dei lavoratori portuali e marittimi, mantenendo attivi solo i servizi essenziali.