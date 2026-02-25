Uomo trovato morto durante sfratto a Casalmoro
Un uomo di 56 anni si è tolto la vita a Casalmoro mentre stava per essere sfrattato per morosità. L’ufficiale giudiziario, arrivato per il terzo accesso, ha trovato la porta aperta e il corpo senza vita all’interno dell’abitazione.
Un intervento per uno sfratto esecutivo si è trasformato in tragedia nella mattinata di mercoledì 25 febbraio a Casalmoro, nel Mantovano. Intorno alle 11, l’ufficiale giudiziario incaricato di liberare l’immobile si è trovato davanti a una scena drammatica.
Giunto sul posto per il terzo tentativo, dopo quelli falliti del 29 ottobre e del 29 gennaio, il funzionario ha trovato la porta dell’appartamento già aperta. Entrando nelle stanze, ha scoperto il corpo dell’inquilino, un uomo di 56 anni, che si era tolto la vita impiccandosi.
La vittima era un operaio originario di Leno, in provincia di Brescia. Dalle informazioni raccolte, viveva da solo ed era separato, con due figlie.
È stato lo stesso ufficiale giudiziario a chiamare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Castel Goffredo, affiancati dal Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Castiglione delle Stiviere, per i rilievi e la ricostruzione dei fatti.
Al termine degli accertamenti, la salma è stata restituita ai familiari per consentire lo svolgimento dei funerali.