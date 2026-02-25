Uomo trovato morto durante sfratto a Casalmoro

Un uomo di 56 anni si è tolto la vita a Casalmoro mentre stava per essere sfrattato per morosità. L’ufficiale giudiziario, arrivato per il terzo accesso, ha trovato la porta aperta e il corpo senza vita all’interno dell’abitazione.

