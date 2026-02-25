Melania Trump al Congresso con completo grigio e famiglia al completo

Melania Trump torna al Congresso con un completo grigio rigoroso, scelta legata alla volontà di trasmettere controllo e discrezione. Accanto a lei tutta la famiglia, in una presenza compatta e studiata nei dettagli.

Per il ritorno al Congresso, Melania Trump sceglie una linea netta e senza fronzoli. Indossa un completo pantalone grigio antracite firmato Dolce e Gabbana, costruito con taglio sartoriale preciso, quasi a richiamare una divisa pensata per occasioni ufficiali.

A contrasto con il completo scuro, una camicia bianca essenziale illumina l’insieme. Ai piedi, décolleté Manolo Blahnik completano l’outfit, inserendo un dettaglio più delicato dentro una scelta stilistica che resta volutamente severa.

L’immagine che ne esce è quella di una presenza misurata, senza concessioni decorative. Niente abiti da sera o effetti scenici: l’attenzione è tutta su linee pulite e struttura. Un modo di apparire che punta sulla fermezza più che sull’esibizione.

Accanto a lei, nella tribuna, compare l’intero clan Trump. Ivanka e Tiffany, insieme a Eric e Donald Jr., si mostrano in gruppo, dando l’idea di una partecipazione compatta e ben orchestrata.

Tra i presenti spicca Barron, cresciuto e ormai ben diverso dall’immagine pubblica di qualche anno fa. Presente anche Jared Kushner, marito di Ivanka, figura che unisce il ruolo familiare a quello operativo nelle dinamiche politiche più complesse.