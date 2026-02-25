Jennifer Garner in pelle marrone per Flaunt e le parole su Ben Affleck

Jennifer Garner posa per Flaunt in abito Givenchy marrone e parla di Ben Affleck dopo il divorzio. L’attrice, 52 anni, racconta come il tempo l’abbia aiutata a superare la fine del matrimonio e vuole sostenere chi vive momenti difficili.

Jennifer Garner torna sotto i riflettori con un servizio fotografico per Flaunt e sceglie un look deciso: un abito in pelle marrone firmato Givenchy che mette in risalto la sua eleganza sobria. Le immagini accompagnano un’intervista in cui l’attrice parla anche di un capitolo delicato della sua vita privata.

Accanto al vestito in pelle, Garner indossa altri capi di alta moda. Tra questi un completo grigio e una maxi giacca marrone di Saint Laurent by Anthony Vaccarello, abbinati a una camicia bianca annodata e pantaloni coordinati. Scelte essenziali, linee pulite, uno stile che punta tutto sulla personalità.

Nel colloquio affronta il rapporto con l’ex marito Ben Affleck, con cui si è sposata nel 2005 e da cui ha divorziato nel 2018. Non entra nei dettagli, ma ammette che quando una relazione dura per anni è difficile immaginare come si possa andare oltre.

Oggi l’attrice guarda a quel periodo con maggiore distacco. Dice di voler essere un punto di riferimento per le donne che attraversano fasi complicate della propria vita. Il tempo, spiega, aiuta a ritrovare equilibrio e a vedere una via d’uscita anche quando sembra impossibile.