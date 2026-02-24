Sanremo 2026, Kabir Bedi festeggia 50 anni di Sandokan

Kabir Bedi torna a Sanremo 2026 per celebrare i 50 anni di Sandokan, lo sceneggiato Rai che nel 1976 lo rese celebre in Italia. La serie andò in onda in sei puntate tra gennaio e febbraio e conquistò milioni di telespettatori.

Kabir Bedi sarà tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2026, in un’edizione che ricorda mezzo secolo da Sandokan. Lo sceneggiato, diretto da Sergio Sollima, debuttò su Rai 1 il 6 gennaio 1976 e si chiuse l’8 febbraio dopo sei puntate. Fu un successo clamoroso e segnò un’epoca della televisione italiana.

Tratto dai romanzi del ciclo indo-malese di Emilio Salgari, il racconto della Tigre della Malesia portò sullo schermo un cast diventato iconico. Accanto a Bedi c’erano Carole André, allora appena ventitreenne nei panni della Perla di Labuan, Philippe Leroy nel ruolo di Yanez e Adolfo Celi in quello di James Brooke, il nemico storico di Sandokan. La produzione aprì la strada a collaborazioni tra società italiane e straniere.

A 80 anni Kabir Bedi resta per molti Sandokan.

Nato il 16 gennaio 1946 a Lahore, oggi in Pakistan, da famiglia indiana, Kabir Bedi trascorse parte dell’infanzia in Birmania, dove visse per un periodo in un monastero. Studiò allo Sherwood College di Nainital e al St. Stephen’s College di Delhi. Dopo l’università scelse il cinema e debuttò nel 1971 nell’industria cinematografica indiana.

Il ruolo di Sandokan, interpretato a trent’anni, lo rese popolarissimo in Italia. Nel 1976 tornò a lavorare con Sollima ne Il Corsaro Nero, ancora tratto da Salgari. L’anno successivo riprese la parte della Tigre di Mompracem nel film La tigre è ancora viva Sandokan alla riscossa. Negli anni Novanta indossò di nuovo quei panni nella miniserie Il ritorno di Sandokan, diretta da Enzo G. Castellari, con Fabio Testi nel ruolo di Yanez.

La sua carriera si è intrecciata più volte con la televisione italiana. Negli anni ’90 apparve nella soap Beautiful e recitò accanto a Bud Spencer in Noi siamo angeli. Nel 2004 partecipò a L’isola dei famosi, arrivando secondo. In seguito prese parte a fiction come Un medico in famiglia e nel 2022 entrò nella casa del Grande Fratello Vip.

Quanto alla vita privata, nel 1968 sposò la modella Protima Bedi, dalla quale ebbe due figli, Pooja e Siddharth. Dopo la separazione si legò a Susan Humphreys, madre del terzo figlio Adam. Dal 2016 è marito della produttrice Parveen Dusanj.