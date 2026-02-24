Dimissioni al Louvre dopo scandali e furto, lascia Laurence des Cars

Laurence des Cars lascia la guida del Louvre dopo una serie di scandali e il furto avvenuto a ottobre. La direttrice si è dimessa mentre cresceva la pressione sul museo, colpito da problemi di sicurezza e gestione.

