Dimissioni al Louvre dopo scandali e furto, lascia Laurence des Cars
Laurence des Cars lascia la guida del Louvre dopo una serie di scandali e il furto avvenuto a ottobre. La direttrice si è dimessa mentre cresceva la pressione sul museo, colpito da problemi di sicurezza e gestione.
Laurence des Cars ha rassegnato le dimissioni dalla direzione del Louvre, travolto negli ultimi mesi da diverse vicende critiche. Tra queste, il furto avvenuto lo scorso ottobre ha inciso in modo decisivo sulla tenuta della sua posizione.
A confermare l’uscita è stata la presidenza francese. L’Eliseo ha spiegato che il presidente Emmanuel Macron ha accolto la decisione, maturata mentre il museo attraversava una fase delicata sotto il profilo della sicurezza e dell’organizzazione interna.
Nella nota ufficiale viene riconosciuto a des Cars un gesto di responsabilità. Il cambio alla guida arriva mentre l’istituzione parigina è chiamata a rivedere i propri sistemi di controllo e a rilanciare progetti considerati prioritari.