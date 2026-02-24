Medico anestesista indagato a Brindisi per uccisioni di gatti

Cristian Luca Ghezzani è accusato di aver ucciso tre gatti e tentato di eliminarne altri per crudeltà. Il medico anestesista di Brindisi sarebbe stato ripreso mentre catturava gli animali con una gabbia e li colpiva.

Un anestesista di 51 anni, Cristian Luca Ghezzani, è finito sotto inchiesta per una serie di episodi contro animali avvenuti a Brindisi tra il 2023 e il 2025. Secondo la Procura, avrebbe ucciso tre gatti e provato a sopprimerne altri cinque, senza riuscirci per cause esterne.

L’avviso di conclusione delle indagini gli è stato notificato nelle scorse ore. Gli accertamenti sono stati portati avanti dalla Squadra mobile, che ha ricostruito movimenti e azioni dell’indagato grazie alle telecamere di sorveglianza installate nelle colonie feline della città.

Le immagini raccolte mostrerebbero le fasi di cattura degli animali e i tentativi di colpirli. In alcuni casi, secondo gli investigatori, la morte non si è verificata solo per circostanze indipendenti dalla volontà dell’uomo.

Durante una perquisizione nell’abitazione, la polizia ha sequestrato una gabbia trappola, un bastone e un girabacchino, ritenuti strumenti utilizzati per attirare e aggredire i gatti.

Un consulente tecnico incaricato dalla Procura ha poi rilevato tracce di sangue e peli riconducibili a felini sugli oggetti sequestrati e anche all’interno dell’auto usata dall’indagato, elementi che rafforzano il quadro accusatorio.