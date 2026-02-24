Pensioni di invalidità, aumenti 2026 e nuovi limiti Inps

L’Inps aggiorna pensioni e indennità per invalidi dal 2026 dopo la rivalutazione, con aumenti sugli importi mensili e nuovi limiti di reddito. Ritoccate le tabelle già in vigore senza introdurre nuove prestazioni.

L’Inps ha rivisto gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2026 correggendo le tabelle già pubblicate in precedenza. Gli adeguamenti derivano dalla rivalutazione annuale e riguardano pensioni e indennità per ciechi civili, sordomuti e invalidi civili, senza introdurre nuove misure.

Per i ciechi civili con sola indennità speciale l’assegno mensile passa da 229,30 euro del 2025 a 237,14 euro dal 2026. La prestazione resta svincolata dal reddito. Nei casi in cui si aggiunge la pensione, il limite personale sale a 20.029,55 euro e l’importo mensile arriva a 340,71 euro, con indennità speciale aggiornata a 237,14 euro.

Anche per i sordomuti cambiano le cifre. Con pensione e indennità di comunicazione, l’importo mensile sale a 340,71 euro, mentre l’indennità passa a 272,13 euro. Il tetto di reddito personale è fissato a 20.029,55 euro. Se si percepisce solo l’indennità, questa viene riconosciuta comunque, indipendentemente dalla situazione economica.

Per gli invalidi civili totali con accompagnamento, la pensione mensile arriva a 340,71 euro nel 2026, con indennità che cresce fino a 551,53 euro. Il limite di reddito personale è lo stesso previsto per le altre categorie, pari a 20.029,55 euro. L’indennità di accompagnamento resta esclusa dal calcolo dei redditi.

Chi percepisce solo l’indennità di accompagnamento riceverà 551,53 euro al mese dal 2026, senza vincoli legati al reddito. La misura riguarda diverse situazioni, tra cui maggiorenni, minori e over 65 non ricoverati gratuitamente.

Per gli invalidi civili parziali, invece, il limite di reddito scende a 5.852,21 euro annui. L’assegno mensile arriva a 348,79 euro, a cui si aggiunge l’indennità di accompagnamento, anch’essa aggiornata a 551,53 euro. Anche in questo caso, l’indennità non dipende dal reddito personale.