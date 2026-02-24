Msi Forge GK600 Tkl Wireless arriva in Italia

MSI porta in Italia la tastiera FORGE GK600 TKL Wireless, progettata per offrire compattezza e versatilità grazie all’assenza del tastierino numerico e alla tripla modalità di connessione, con prezzo fissato a 79,90 euro.

MSI amplia la propria offerta nel nostro Paese con la nuova FORGE GK600 TKL Wireless, una tastiera meccanica pensata per chi cerca un dispositivo compatto ma completo. Il prezzo consigliato è di 79,90 euro, posizionandola tra le soluzioni più accessibili della categoria.

Il design adotta il formato TKL, quindi senza tastierino numerico. Una scelta che libera spazio sulla scrivania e rende più agevole il movimento del mouse, soprattutto nelle postazioni da gaming o negli ambienti di lavoro essenziali. L’aspetto è curato anche nelle varianti colore: SKY, con tonalità azzurre, e VIOLET, più vivace con rosa e bianco.

Leggi anche: La nuova line-up notebook di MSI arriva in Italia

La tastiera supporta tre modalità di connessione: wireless a 2,4 GHz tramite dongle USB, Bluetooth per collegare più dispositivi e cavo USB-C. Questo consente di passare rapidamente da PC a laptop o tablet senza interruzioni, adattandosi a utilizzi diversi durante la giornata.

All’interno troviamo switch meccanici lineari, progettati per garantire una digitazione fluida e silenziosa. Il risultato è un’esperienza equilibrata, adatta sia al gioco sia alla scrittura prolungata. La batteria da 4000 mAh promette fino a 20 giorni di utilizzo senza retroilluminazione attiva.

Tra gli elementi distintivi spicca un piccolo display integrato da 1,06 pollici, che mostra informazioni utili direttamente sulla tastiera. Un dettaglio che aggiunge praticità senza rinunciare a un tocco più ricercato.

Con questo modello, MSI punta a rafforzare la propria presenza tra le periferiche, proponendo una tastiera completa sotto il profilo tecnico e accessibile nel prezzo, pensata per un pubblico attento sia alle prestazioni sia allo stile.