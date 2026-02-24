Puerto Vallarta, intatta la casa di Elizabeth Taylor e Richard Burton

Elizabeth Taylor e Richard Burton tornano al centro della scena a Puerto Vallarta mentre scontri legati ai cartelli scuotono la zona. La storica Casa Kimberly non ha riportato danni e continua ad accogliere ospiti senza interruzioni.

Nel pieno delle tensioni scoppiate a Puerto Vallarta, la storica Casa Kimberly, un tempo rifugio d’amore di Elizabeth Taylor e Richard Burton, resta operativa. La struttura non ha subito danni e continua a ospitare turisti, nonostante il clima di forte instabilità nelle strade circostanti.

Dalla direzione dell’hotel fanno sapere che l’attività procede regolarmente e che la priorità resta la sicurezza di clienti, dipendenti e residenti. Il personale è al lavoro per garantire assistenza e tranquillità a chi soggiorna nella struttura.

La città messicana è stata teatro di gravi disordini dopo le notizie sulla morte di Nemesio “El Mencho” Cervantes, capo del cartello Jalisco New Generation. Secondo le autorità, l’uomo sarebbe stato ucciso durante uno scontro a fuoco con l’esercito a circa 300 chilometri di distanza.

Le conseguenze si sono fatte sentire rapidamente: gruppi armati hanno bloccato strade principali, incendiato veicoli e saccheggiato negozi. Alcuni voli sono stati cancellati e le autorità hanno invitato la popolazione a restare in casa.

La presenza di Elizabeth Taylor e Richard Burton a Puerto Vallarta negli anni Sessanta contribuì a rendere la località una meta turistica di fama internazionale. Oggi, mentre la città affronta una nuova fase di tensione, quel simbolo del passato continua a restare aperto.