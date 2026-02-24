Napoli, blitz contro il clan Vanella Grassi a Scampia

Operazione a Napoli contro il clan Vanella Grassi scatta all’alba del 24 febbraio dopo un’indagine della DDA. I carabinieri eseguono arresti e perquisizioni, coinvolti anche soggetti legati a una cosca calabrese.

All’alba di martedì 24 febbraio 2026 i carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno dato il via a un’operazione contro il clan Vanella Grassi, attivo nel quartiere di Scampia. L’intervento arriva al termine di un’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia partenopea.

I militari stanno eseguendo una misura cautelare firmata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli. Le persone coinvolte sono accusate, a vario titolo, di associazione camorristica, rapine, traffico di droga e detenzione illegale di armi, con aggravanti legate al metodo mafioso.

Leggi anche: Camorra a Napoli : Blitz al clan Cutolo

Nell’inchiesta compaiono anche soggetti collegati alla 'Ndrina Nirda-Strangio di Reggio Calabria, segno di rapporti tra gruppi criminali di diverse regioni. Gli investigatori hanno ricostruito legami e attività che andavano oltre il territorio campano.

Durante le perquisizioni, uno degli indagati è stato trovato nascosto in un vano ricavato dietro un armadio, all’interno della camera da letto. Il rifugio si trovava nella stanza della figlia, dettaglio emerso nel corso degli accertamenti effettuati sul posto.