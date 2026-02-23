Brasile, assolto 35enne che ha sposato una 12enne: la sentenza divide il Paese

In Brasile un uomo di 35 anni è stato assolto dopo aver sposato una bambina di 12 anni perché i giudici non hanno riconosciuto violenza. Il caso, nato nello stato di Minas Gerais, ha scatenato proteste e polemiche.

Un uomo di 35 anni è stato assolto dall’accusa di stupro su una minore dopo aver sposato una bambina di 12 anni. La decisione arriva dal Tribunale di giustizia dello stato di Minas Gerais e ha provocato una forte reazione nell’opinione pubblica brasiliana.

Secondo i giudici, la relazione tra l’uomo e la minore non sarebbe stata caratterizzata da costrizione o violenza. Nella motivazione si legge che il rapporto sarebbe nato da un legame affettivo condiviso, con il consenso della famiglia della ragazza e vissuto senza imposizioni.

Il giudice relatore Magid Nauef Láuar ha spiegato che non sono emersi elementi tali da configurare un atto forzato. La corte ha quindi ritenuto che si trattasse di un’unione accettata e non di un abuso nei confronti di una persona vulnerabile.

La sentenza ha acceso proteste davanti al tribunale. Molte donne, tra cui madri e attiviste, hanno manifestato con cartelli e peluche, lanciando un messaggio chiaro contro la decisione: “Una bambina non è una moglie”.

Le critiche sono arrivate anche dal mondo legale. L’avvocata Wanessa Borim, impegnata nella difesa dei diritti delle donne, ha accusato la corte di contribuire a normalizzare comportamenti che mettono a rischio i minori.

Il caso ha riaperto il confronto in tutto il Paese sul limite tra consenso e tutela dell’infanzia, sollevando interrogativi profondi sulla protezione legale dei minori e sulle interpretazioni della legge in situazioni simili.