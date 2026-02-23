Benedetta Rossi bloccata in Messico dopo la morte di El Mencho

Benedetta Rossi è bloccata in Messico dopo la morte del boss El Mencho che ha scatenato scontri tra esercito e narcos. La food blogger, in viaggio con il marito, ha raccontato tensioni e incendi nelle zone vicine.

Vacanza interrotta per Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili, finiti nel mezzo di una situazione esplosiva durante il loro soggiorno in Messico. La morte di Nemesio Oseguera Cervantes, conosciuto come El Mencho e leader del Cartello di Jalisco Nuova Generazione, ha innescato una serie di violenze tra gruppi criminali e forze armate.

I due si trovano in un’area non direttamente coinvolta negli scontri, ma il clima resta teso. Attraverso i social hanno rassicurato chi li segue, dopo la diffusione di video e notizie sugli incidenti. Gentili ha spiegato che nelle ultime ore si sono verificati scontri e operazioni militari legate all’eliminazione del capo narcos.

Leggi anche: Messico nel caos dopo la morte di El Mencho, decine di morti e attacchi in tutto il Paese Nemesio Oseguera è morto durante un’operazione a Tapalpa dopo un arresto e il successivo trasferimento, scatenando violenze in tutto il Messico.

Le preoccupazioni riguardano soprattutto i prossimi spostamenti. La coppia aveva programmato di raggiungere lo stato di Quintana Roo, dove si registrano episodi violenti, tra cui incendi di veicoli e blocchi stradali. Una situazione che rende incerto proseguire il viaggio.

Per ora la priorità resta la sicurezza. Rossi e Gentili stanno seguendo gli aggiornamenti forniti dalle autorità locali e valutano se restare dove sono o anticipare il rientro. I programmi restano sospesi in attesa di capire come evolverà la situazione nelle prossime ore.

La coppia continuerà a informare i follower sugli sviluppi, monitorando con attenzione le indicazioni ufficiali prima di decidere come muoversi.