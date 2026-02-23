La Rai ferma Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti

Massimo Giletti lascia la Rai perché il talk Lo Stato delle Cose si ferma il 31 marzo per problemi di budget. Il programma, in crescita negli ascolti, viene interrotto nonostante risultati solidi e un pubblico stabile.

Il programma Lo Stato delle Cose chiuderà i battenti il 31 marzo, mettendo fine al ritorno in Rai di Massimo Giletti. Lo stop arriva all’improvviso e non è legato agli ascolti, che nelle ultime settimane avevano mostrato segnali incoraggianti.

Secondo quanto emerso, alla base della decisione ci sarebbero problemi di budget. I costi di produzione sarebbero stati sottovalutati fin dall’inizio, costringendo l’azienda a fermare il talk prima del previsto. Da Viale Mazzini, però, non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale.

I numeri non spiegano la scelta. Il programma di Rai3 aveva superato più volte il 7% di share, con una media superiore al milione di spettatori. Un risultato solido, soprattutto dopo un avvio complicato e una crescita costante nel corso delle settimane.

A commentare la chiusura è stato lo stesso Massimo Giletti, che ha scelto poche parole, affidate a un’intervista: «Viva il merito». Una frase breve, ma che lascia intuire il clima poco sereno attorno alla decisione.

La vicenda arriva dopo alcune tensioni editoriali legate alla presenza di Fabrizio Corona in trasmissione, protagonista di un confronto mediatico con Alfonso Signorini. La scelta aveva creato malumori, portando a una successiva puntata dedicata anche alla versione di Signorini.