Atalanta Napoli, rigore revocato e gol annullato: Conte furioso con l'arbitro Chiffi

Antonio Conte esplode contro l’arbitro Chiffi dopo un rigore tolto al Napoli contro l’Atalanta, deciso dal Var per un contatto giudicato minimo. Il tecnico reagisce platealmente dalla panchina mentre la gara cambia direzione.

Serata tesa a Bergamo, dove l’Atalanta supera il Napoli 2-1 in rimonta. Il risultato però passa in secondo piano rispetto agli episodi arbitrali che hanno acceso la gara e fatto infuriare Antonio Conte, rimasto in silenzio nel dopo partita.

L’episodio più discusso arriva al 42’. Hojlund entra in area e incrocia Hien: i due si scontrano e l’arbitro Chiffi indica inizialmente il dischetto. Dopo il richiamo del Var, il direttore di gara rivede l’azione e cambia decisione, cancellando il rigore e togliendo anche il cartellino allo svedese.

Dalla panchina Conte non trattiene la rabbia: allarga le braccia, scuote la testa e ripete incredulo “ma come fai?”, lasciando trasparire tutto il suo disappunto per una scelta che ribalta l’inerzia del match.

Le immagini mostrano un contatto tra le ginocchia, ma per il Var è l’attaccante danese a cercare l’impatto. Una valutazione che porta alla revoca del penalty e accende le proteste del Napoli, convinto della correttezza della decisione iniziale.

Le polemiche non si fermano lì. A inizio ripresa, su un’altra azione confusa tra Hojlund e Hien, il pallone arriva a Gutierrez che segna. Ma l’arbitro ferma tutto per fallo precedente, annullando quello che sarebbe stato il 2-0.

Durissima la reazione del direttore sportivo Giovanni Manna, che contesta la mancata revisione al monitor: secondo il dirigente, non c’erano gli estremi per fischiare e l’episodio ha condizionato pesantemente la partita.