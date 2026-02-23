REANIMAL accolades trailer

THQ Nordic e Tarsier Studios celebrano REANIMAL con un trailer di Accolades

THQ Nordic e Tarsier Studios hanno pubblicato un nuovo trailer di elogi per REANIMAL, evidenziando l'ottima accoglienza della critica ricevuta dal gioco sin dal suo lancio avvenuto una settimana fa.

Inoltre, i fan possono visitare lo store IGN REANIMAL per acquistare alcuni gadget ufficiali REANIMAL: https://store. ign.com/pages/reanimal.

I giocatori non dovranno affrontare gli orrori dei REANIMAL da soli! Con il Friend's Pass potrai portare un amico!

Steam: un'applicazione gratuita e indipendente, chiaramente etichettata con "Friend's Pass" nello store e nel menu principale

PlayStation 5: la versione di prova gratuita consente ai giocatori di unirsi a un amico che possiede il gioco completo e giocare in modalità cooperativa

Nintendo Switch 2: REANIMAL sfrutta la funzionalità GameShare di Nintendo Switch 2, consentendo ai giocatori di condividere l'esperienza con amici e familiari

Xbox Series S/X: un'applicazione gratuita e indipendente, chiaramente etichettata con "Friend's Pass"

La REANIMAL Deluxe Edition include maschere aggiuntive sia per il ragazzo che per la ragazza, oltre al Season Pass: tutti e tre i capitoli di The Expanded World, che includono nuovi personaggi, mostri, ambienti e trame.