Ubaldo Pantani co-conduttore a Sanremo, invito in diretta di Carlo Conti

Ubaldo Pantani sarà co-conduttore della terza serata di Sanremo dopo l’invito in diretta di Carlo Conti, che lo ha chiamato durante Che tempo che fa. Il comico ha accettato subito, pronto a salire sul palco giovedì 27 febbraio.

A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo, arriva un nuovo nome per la conduzione. Carlo Conti ha scelto Ubaldo Pantani per affiancarlo nella terza serata, in programma giovedì 27 febbraio 2026.

L’annuncio è arrivato in diretta tv durante Che tempo che fa, in onda sul Nove. Collegato dalla città ligure, Conti ha parlato dell’imminente debutto e poi ha sorpreso tutti con una proposta rivolta a Fabio Fazio.

Il conduttore ha chiesto di portare a Sanremo il personaggio di Lapo, interpretato da Pantani. Fazio ha raccolto l’invito con una battuta, ricordando la presenza già confermata di Nino Frassica per un’altra serata.

A quel punto Pantani è intervenuto nei panni di Lapo Elkann e ha accettato senza esitazioni. Il comico ha spiegato che partecipare al Festival è un’occasione unica, difficile da rifiutare, confermando così la sua presenza sul palco dell’Ariston.