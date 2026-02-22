Rihanna, look senza età tra passato e presente

Rihanna torna a far parlare di sé per il suo aspetto, mentre compie 38 anni e mostra un’immagine quasi immutata nel tempo. Dalla giovinezza a Barbados fino alle recenti uscite a New York, il cambiamento sembra minimo.

Nel 2005 una giovanissima Rihanna, appena diciassettenne, si faceva notare a West Hollywood durante un evento organizzato da Jay-Z. Era l’anno in cui la cantante delle Barbados conquistava le classifiche con “Pon de Replay”, il brano che l’avrebbe lanciata a livello internazionale.

Oggi, a oltre vent’anni di distanza, l’artista continua a catalizzare l’attenzione. Nei giorni scorsi è stata fotografata per le strade di New York, vestita in pelle e con uno stile che conferma il suo ruolo di icona nel mondo della moda.

Nel fine settimana Rihanna ha festeggiato il suo 38° compleanno, mostrando un’immagine che molti definiscono sorprendentemente simile a quella degli esordi. Il confronto tra le foto di ieri e quelle di oggi alimenta il dibattito tra fan e curiosi.

Tra chi parla di genetica favorevole e chi ipotizza interventi estetici, resta il fatto che la cantante continua a mantenere un aspetto che sfida il passare degli anni, senza perdere il carisma che l’ha resa famosa fin dagli inizi.