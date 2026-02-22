Jack Hughes segna con due denti in meno e regala l'oro agli Stati Uniti
Jack Hughes perde due denti durante la finale ma decide la partita segnando il gol dell’oro per gli Stati Uniti contro il Canada a Milano Cortina 2026, dopo un overtime tiratissimo.
Un gol all’overtime vale il titolo olimpico. Jack Hughes firma la rete decisiva nella finale di hockey su ghiaccio e trascina gli Stati Uniti al successo per 2-1 contro il Canada a Milano Cortina 2026.
Il centro dei New Jersey Devils diventa il volto della serata: la sua giocata nel tempo supplementare chiude una partita intensa e riporta gli americani sul gradino più alto del podio, a 46 anni dall’ultimo trionfo olimpico di Lake Placid 1980.
Leggi anche: Ucraina e Stati Uniti rivedono il piano di pace: nuova bozza da 19 punti con meno concessioni a Mosca
A fine gara Hughes si presenta ai microfoni con il volto segnato. Durante il match ha perso due incisivi dopo un colpo di bastone ricevuto in un duro scontro con Bennett. La bocca è ancora insanguinata, ma la gioia copre tutto.
“È per il nostro paese, amo gli Stati Uniti e i miei compagni”, racconta nel post partita. Parole semplici, dette mentre sorride nonostante il dolore, simbolo di una serata che lo consegna alla storia dello sport americano.
Jack Hughes with the winning GOLDEN goal in overtime????— My moms caregiver (@mymomcare) February 22, 2026
pic.twitter.com/Mf5a7Xto63