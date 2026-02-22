Rita De Crescenzo, la villa a Quarto tra piscina e cucina protagonista dei social

Rita De Crescenzo cambia casa e si trasferisce a Quarto per stare più tranquilla con la famiglia. La tiktoker, diventata virale anche per il caso Roccaraso, mostra spesso la sua villa tra cucina, giardino e piscina.

Rita De Crescenzo torna in tv e racconta anche un pezzo della sua vita privata. La tiktoker napoletana, ospite a Verissimo il 22 febbraio 2026, è diventata popolare grazie ai video pubblicati online, tra ricette, momenti quotidiani e iniziative che hanno coinvolto migliaia di persone.

All’inizio del 2025 il suo nome è finito ovunque per il caso Roccaraso, quando i suoi contenuti hanno spinto un numero enorme di turisti verso la località abruzzese, creando disagi e code. Da allora la curiosità intorno alla sua vita non si è mai fermata, compresa quella per la casa in cui vive.

Dopo anni trascorsi a Napoli, prima al Pallonetto e poi all’Arenaccia, De Crescenzo ha deciso di cambiare ritmo. Si è spostata a Quarto, in provincia, scegliendo una zona più riservata dove costruire una quotidianità lontana dal traffico e dalla pressione della città.

La nuova abitazione è una villa su più livelli, circondata dal verde. L’esterno si presenta con colori chiari, tra panna e sabbia, e un grande portico con travi in legno dove spesso si riprende al mattino con il caffè in mano. Uno stile semplice, pensato più per viverci che per apparire.

Dentro, uno degli spazi più riconoscibili è la cucina. È qui che registra molti dei suoi video, tra pentole grandi e preparazioni casalinghe che hanno contribuito al suo successo. Un ambiente ampio e pratico, diventato il punto di riferimento per chi la segue.

All’esterno si apre un giardino curato nei dettagli. Piante ornamentali, palme e angoli relax con sedute basse e cuscini naturali creano spazi diversi durante l’anno. In alcuni filmati ha mostrato anche le luci sistemate tra gli alberi, pensate per le serate all’aperto.

Il vero protagonista resta però lo spazio con la piscina. Si tratta di una vasca a sfioro con finiture chiare, circondata da lettini e ombrelloni. Accanto c’è anche una zona barbecue con piccolo angolo cucina, spesso utilizzata nei video estivi che attirano migliaia di visualizzazioni.