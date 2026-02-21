Juventus ko contro il Como, errori e poca reazione: 0-2 allo Stadium
La Juventus cade contro il Como per 2-0 a causa di errori difensivi e poca lucidità. A Torino decidono Vojvoda nel primo tempo e Caqueret in contropiede, punendo una squadra fragile e senza reazione.
La Juventus incassa un’altra sconfitta, questa volta in casa contro il Como, che si impone 2-0 con una prova concreta e ordinata. I bianconeri pagano errori individuali e una prestazione opaca, senza riuscire mai a cambiare l’inerzia della gara.
Il match si sblocca nel primo tempo con la rete di Vojvoda, favorita da un intervento incerto di Di Gregorio. Nella ripresa arriva il raddoppio firmato Caqueret, nato da un contropiede rapido dopo un calcio d’angolo della Juventus.
Tra i pali, Di Gregorio vive una serata complicata: insicuro sul primo gol e poco reattivo nelle uscite. Anche la linea difensiva fatica a tenere le distanze e a comunicare, con Gatti e Kelly spesso in difficoltà nel contenere le iniziative avversarie.
A centrocampo manca ordine. Locatelli perde lucidità nei momenti chiave, mentre McKennie commette l’errore che apre la strada al vantaggio del Como. Thuram corre molto ma senza incidere, e Miretti non trova mai lo spazio per rendersi pericoloso.
Qualche segnale arriva da Koopmeiners, tra i pochi a cercare la porta con convinzione, colpendo anche un palo. Dalla panchina Conceicao prova a dare vivacità, ma l’attacco resta poco incisivo e prevedibile.
In avanti delude Openda, che spreca una buona occasione con un pallonetto troppo debole e resta ai margini della partita. Anche Yildiz non riesce ad accendersi, lontano dalle giocate che potrebbero cambiare la gara.
La squadra guidata da Spalletti non reagisce nemmeno dopo il secondo gol. Dopo il passo falso europeo, arriva un altro stop che evidenzia fragilità e mancanza di soluzioni nei momenti difficili.