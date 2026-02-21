Juventus ko contro il Como, errori e poca reazione: 0-2 allo Stadium

La Juventus cade contro il Como per 2-0 a causa di errori difensivi e poca lucidità. A Torino decidono Vojvoda nel primo tempo e Caqueret in contropiede, punendo una squadra fragile e senza reazione.

