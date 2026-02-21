Tragedia nel Trapanese, studente 17enne travolto da un treno

Youssef, 17 anni, è morto investito da un treno nel Trapanese mentre si trovava in Sicilia per studiare italiano. Il ragazzo tunisino era arrivato da pochi giorni e quella mattina era uscito per lavorare in campagna.

Un ragazzo di 17 anni, Youssef, ha perso la vita venerdì nel territorio di Campobello di Mazara, nel Trapanese, dopo essere stato investito da un treno in transito partito da Trapani. Il giovane, cittadino tunisino, si trovava in Sicilia da pochi giorni per seguire un corso di lingua italiana.

Era ospite del padre, Adel, residente da anni nella zona. Appena due giorni prima dell’incidente aveva iniziato a frequentare una scuola di italiano a Castelvetrano. Dopo la tragedia è arrivato anche il fratello maggiore, Mohamed Salah, 24 anni, che vive a Milano. Il resto della famiglia, la madre e quattro sorelle, si trova invece in Tunisia, nella provincia di Mahdia.

Secondo quanto raccontato dallo zio Lotfi, quella mattina il padre gli aveva chiesto di restare a casa prima di andare al lavoro. Youssef, però, è uscito per raggiungere un agricoltore del posto e dare una mano nei campi, occupandosi della raccolta dei rami d’ulivo dopo la potatura.

Non è ancora chiaro perché il ragazzo si trovasse sui binari al momento del passaggio del convoglio, a una certa distanza dall’area agricola. La Polfer sta lavorando per ricostruire la dinamica e stabilire cosa sia accaduto negli ultimi istanti prima dell’impatto.

Tra le ipotesi, riferite dai familiari, c’è quella che Youssef potesse avere le cuffie alle orecchie per ascoltare musica, ma al momento non risultano conferme ufficiali. La salma si trova all’obitorio del cimitero di Mazara del Vallo e nei prossimi giorni sarà trasferita in Tunisia con l’assistenza del consolato tunisino di Palermo.