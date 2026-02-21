Alessandro Segantini dopo MasterChef torna dentista ma non chiude alla cucina

Alessandro Segantini esce da MasterChef Italia dopo la semifinale per una prova decisiva e torna al lavoro da dentista, senza chiudere alla cucina. Il 45enne racconta emozioni forti e un sogno che resta vivo, tra famiglia e ambulatorio.

L’eliminazione a un passo dalla finale di MasterChef Italia lascia in Alessandro Segantini emozioni contrastanti. Il 45enne ha salutato il programma con le mani ancora tremanti, consapevole di aver vissuto qualcosa di raro, tra tensione e soddisfazione.

A colpirlo più di tutto è stato il confronto con Antonino Cannavacciuolo. Le parole dello chef, cariche di stima, gli sono rimaste addosso. «Mi sono rivisto più volte quel momento», racconta. L’augurio di vederlo un giorno su un palco della Guida Michelin lo ha toccato profondamente, più di qualsiasi giudizio tecnico.

Finite le luci dello studio, però, torna la vita quotidiana. Segantini riprende il lavoro nello studio dentistico, tra pazienti, famiglia e responsabilità. Non si lascia trascinare dall’entusiasmo: «Se arriveranno occasioni le prenderò in considerazione, ma senza fare passi affrettati».

La cucina resta una presenza costante. Non solo passione, ma uno spazio personale dove ritrovarsi. «Quando cucino mi immergo completamente», spiega. È un’abitudine che lo accompagna da sempre, fin da bambino.

Tra i ricordi più vivi c’è quello di quando, a sei anni, preparò un finto uovo al tegamino per i genitori rientrati dopo un’emergenza. Un gesto semplice che già raccontava il suo rapporto con il cibo. Anche oggi, appena tornato a casa dopo l’esperienza televisiva, ha cucinato per la moglie un piatto scenografico, sorprendente quanto emotivo.

Il percorso nel programma gli ha lasciato anche legami forti con gli altri concorrenti. «Si crea un rapporto intenso in poco tempo», dice, paragonandolo a esperienze che uniscono profondamente le persone. Ritmi serrati e disciplina hanno segnato ogni giornata.

Segantini guarda avanti senza stravolgere la propria vita. Vuole mantenere lo stesso approccio che lo ha portato fin lì, senza escludere nuove strade. La cucina non finisce con il programma: per lui è solo l’inizio di un percorso diverso, da costruire passo dopo passo.